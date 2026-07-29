El Kospi surcoreano cae un 5,98 % lastrado por el sector de chips ante escepticismo por IA

El indicador cayó 360,42 puntos, hasta 5.663,24 enteros, después de que en la víspera se hundiera un 10,84 %.

Ante las fuertes caídas, el operador de la Bolsa, Korea Exchange (KRW), activó un 'sidecar' de venta, un mecanismo de control de volatilidad que suspende temporalmente las ventas programadas.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedió un 6,12 %, o 43,17 puntos, hasta las 662,68 unidades.

La tendencia a la baja del parqué surcoreano tuvo lugar después de que Wall Street cerrara mixto el martes, con el Nasdaq bajando un 0,22 % y con pérdidas en el sector de los chips ante la preocupación de los inversores por la sostenibilidad del auge de la IA.

El Kospi se vio lastrado por la caída de la firma SK hynix, que se desplomó un 9,61 % tras informar de que en el segundo trimestre había registró ganancias netas récord, de 93,92 billones de wones (alrededor de 56.730 millones de euros), impulsado por la demanda de chips, pero no cumplió con las expectativas del mercado.

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En el plano geopolítico, la guerra en Oriente Medio se expande, después de que Estados Unidos y Arabia Saudí llevaran a cabo un ataque conjunto contra supuestos objetivos de milicias proiraníes en Irak.

El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, perdió un 5,23 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se desplomó un 8,11 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, registró retrocedió un 6,63 %.

Las caídas se expandieron al sector del automóvil, donde las acciones del fabricante Hyundai Motor bajaron un 2,88 % y las de su empresa hermana Kia, un 1,15 %.

En defensa, Hanwha Aerospace cedió un 7,43, LIG Defense & Aerospace bajó un 11,05 % y Korea Aerospace Industries se desplomó un 17,83 %.