El líder opositor ugandés Besigye se desmaya en el inicio de su juicio por traición

Durante la audiencia, Besigye interrumpió en varias ocasiones a la Fiscalía para protestar por el procedimiento hasta que se desplomó y fue evacuado por funcionarios penitenciarios.

“Estoy aquí para buscar justicia. Esto no puede continuar”, dijo Besigye ante el juez Emmanuel Baguma, mientras golpeaba una mesa y amenazaba con abandonar la sala.

El opositor rechazó el procedimiento judicial al considerar que el tribunal había vulnerado su derecho constitucional a elegir libremente a sus abogados y, en cambio, la justicia ugandesa le asignó abogados de oficio.

Besigye afirmó que sus letrados personales abandonaron el caso tras recibir amenazas. Entre ellos se encontraba el alcalde de Kampala desde 2011, Erias Lukwago, que fue detenido, y la jurista keniana Martha Karua, exministra de Justicia de Kenia, a quien las autoridades ugandesas impidieron su ingreso al país.

Minutos antes de que el opositor perdiera el conocimiento, la Fiscalía había presentado como primer testigo a un ciudadano británico-estadounidense identificado como Andy Wilson Orlando, cuya declaración respaldaría los cargos de traición contra Besigye.

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El entorno del opositor había denunciado un deterioro de su estado de salud en prisión, donde permanece detenido desde noviembre de 2024, y su esposa, la directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), Winnie Byanyima, alertó de que la atención médica estaba siendo “restringida de manera deliberada”.

Byanyima afirmó que su marido se encontraba en prisión por oponerse a los presuntos planes del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, de preparar como sucesor a su hijo mayor, Muhoozi Kainerugaba, actual jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que participó en un complot para derrocar al Gobierno y que viajó a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar el traslado de ciudadanos ugandeses a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

Besigye, de 70 años, médico, excoronel del Ejército y antiguo aliado de Museveni, desapareció en extrañas circunstancias a finales de noviembre de 2024 en Nairobi, capital de la vecina Kenia, y reapareció días después ante un tribunal militar ugandés acusado de traición, un delito que puede acarrear la pena de muerte.

Se trata de una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa, que se ha postulado a la Presidencia en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016) y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia en Uganda.