El parque Universal rinde homenaje a Ozzy Osbourne con una casa del terror por Halloween

La casa del terror abrirá el 28 de agosto en Orlando (Florida) y el 3 de septiembre en Hollywood (California).

La atracción 'Ozzy Osbourne: Príncipe de las Tinieblas', recorre 45 años de la trayectoria en solitario del artista a través de la música de sus discos y guía a los visitantes por los mundos oscuros y surrealistas que inspiraron su obra.

En Universal Studios Hollywood, el recorrido traslada a los fans a Birmingham (Inglaterra), ciudad natal del cantante, y arranca con 'Crazy Train', su canción más conocida, antes de repasar las distintas facetas del artista a lo largo de las décadas.

En Universal Orlando, la experiencia se inspira en las portadas de algunos de sus álbumes, como 'Diary of a Madman' o 'Bark at the Moon'.

Osbourne, cofundador de la banda Black Sabbath y considerado uno de los pioneros del 'heavy metal', murió en julio de 2025 a los 76 años en Inglaterra, su apodo, Príncipe de las Tinieblas, da nombre a la atracción.

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Halloween Horror Nights se celebrará en noches seleccionadas hasta el 1 de noviembre en los dos complejos.