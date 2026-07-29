El peruano David Silva gana en México el Premio Internacional de Novela Breve Almadía

Desde Ciudad de México, Rivera Garza encabezó la revelación del galardón dedicado a reconocer la excelencia en la narrativa breve en lengua española y que contempla la publicación de la novela en México, España y Colombia, con distribución en el resto de Latinoamérica a partir de septiembre.

"Fuimos barajando nombres y títulos y, de alguna manera u otra, la novela (...) se fue perfilando como la ganadora, fue una decisión unánime", dijo la ganadora del Premio Pulitzer en 2024 por 'El invencible verano de Liliana' en una conferencia de prensa.

El jurado, conformado también por la ecuatoriana Mónica Ojeda y la argentina Selva Almada, recibió durante esta convocatoria 2.204 manuscritos procedentes de 22 países y cuatro continentes.

Sobre ello, Rivera Garza explicó que fue la prosa "breve y sutil" del abogado e investigador Silva Rojas la que cautivó al comité por su capacidad para construir "la atmósfera opresiva de la explotación laboral, la vulnerabilidad y la relación desigual entre trabajadoras y capataces".

'Donde el agua trabaja' narra la historia de una joven que abandona su comunidad para trabajar temporalmente en una hacienda vinícola de Ica (Perú), aunque lo que comienza como una oportunidad de pronto revela un sistema marcado por la explotación, la vigilancia constante y la deshumanización del trabajo.

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Es de conocimiento público que las tres integrantes del jurado valoran el uso de los silencios en cuentos y novelas, aunque es especialmente Almada quien ha manifestado una profunda admiración por ese recurso, un rasgo que Rivera Garza también destacó en la obra de Silva Rojas.

"Tal vez el silencio sea lo más elocuente de la novela: el silencio como lazo entre la narradora y la única amiga que hace en el trabajo; el silencio ante las injusticias hacia los capataces; el silencio extendido como una mancha voraz, como si toda la novela estuviera dicha bajo el agua", recitó Rivera.

Aunque Silva Rojas no pudo viajar a México para recibir el premio de manera presencial, debido a que el país exige visa de ingreso a los ciudadanos peruanos, participó de forma telemática con un discurso en el que agradeció el galardón y rindió homenaje a las mujeres y las personas migrantes del Perú.

Silva Rojas relató cómo una investigación sobre "la dureza del trabajo agrícola" se convirtió en un texto literario en el que vibra el esfuerzo de mujeres que "sacrifican parte de su propia vida para ofrecerle un futuro mejor" a quienes aman.

La trayectoria literaria de Silva Rojas (Perú, 1981) está marcada por una temprana mudanza a Japón, donde se consolidó en los programas de escritura dramática de Gamagōri.

En 2026, el autor obtuvo una mención honrosa en el XXIX Concurso Novela Corta 'Julio Ramón Ribeyro'.

La convocatoria también contó con las obras finalistas de la boliviana Camila de Urioste ('Fiebre') y de los argentinos Félix Bruzzone ('El cazador de caracoles') e Ivo Marinich ('El sulky').

Con esta primera edición, el galardón, impulsado por la editorial independiente Almadía y la Fundación Ventosa Arrufat, abre un nuevo espacio para reconocer la excelencia de la novela breve y fortalecer los principales mercados editoriales de habla hispana.