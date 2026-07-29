El petróleo de Texas sube un 6,5 %, hasta 84,46 dólares, tras la escalada en Oriente Medio

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 5,20 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo cerró así la primera sesión al alza de la semana después de que la desescalada de las tensiones entre Washington y Teherán de los últimos días aliviara los precios.

Sin embargo, este miércoles por la tarde (hora local), Irán lanzó un "intento de ataque sorpresa", según calificó el Comando Central estadounidense (Centcom), contra una base militar de Washington en Jordania.

El mando militar aseguró que todos los misiles fueron "interceptados con éxito", pero el presidente de EE.UU., Donald Trump, avanzó que responderán "con fuerza".

"Los vamos a golpear duro. Van a recibir una paliza", aseveró en declaraciones a la cadena Fox News.

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Por otro lado, EE.UU. y Arabia Saudí iniciaron ataques de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, que dejaron al menos 20 muertos de las milicias proiraníes en ese país.

Es la primera vez desde el inicio de la guerra que los saudíes, aliados de Trump, se unen a la ofensiva militarmente.

La alianza de milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak prometió este miércoles una respuesta "inevitable" contra Estados Unidos, que podría tener como objetivo sus intereses en Arabia Saudí.

La reanudación de las hostilidades en Oriente Medio se produce tras unos días sin ataques cruzados entre Washington y Teherán y solo dos días después de que Trump anunciara la suspensión de los bombardeos.