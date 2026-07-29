El precio del brent sube más del 7 % ante el incremento de las tensiones en Oriente Medio

A las 19:00 hora española (17.00 GMT), el precio del brent avanzaba el 7,6 % y se situaba en los 90,46 dólares, aunque durante la sesión ha llegado a tocar máximo en los 91,06 dólares por barril.

El crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía el 6,84 % a esa hora y el barril se situaba en los 84,68 dólares.

El precio del petróleo reaccionaba así al recrudecerse la guerra entre EE.UU. e Irán.

La Guardia Revolucionaria Islámica iraní atacó una base aérea estadounidense situada en Jordania. El ejército estadounidense interceptó y derribó los misiles balísticos lanzados por Teherán y, posteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó al país persa con golpearles con fuerza y darles "una paliza".

El gas natural TTF también registraba un destacado repunte del 7,9 %, con el megavatio/hora por encima de los 60 euros.

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El precio del barril de brent para entrega en septiembre registraba este miércoles antes de la apertura de los mercados europeos una subida de más del 4 %, situándose en 87,55 euros, después de que a las 02:00 horas (00:00 GMT) estuviera en los 86,35 euros y ayer cerrara con una caída del 4,83 %, hasta los 88,63.

El descenso de ayer se sumó al del lunes, del 8,7 %, ante la posibilidad de avances diplomáticos entre EE.UU. e Irán después de la pausa de los ataques en los últimos días, lo que redujo entre los inversores el temor a nuevas interrupciones del suministro.

Según el estratega jefe de mercados de Lazard, Ronald Temple, el riesgo de subida de los precios de la energía es mucho mayor en esta ronda de escalada que en las anteriores, dado el grado en que se han agotado las reservas estratégicas desde que comenzó la guerra.

Asimismo, ha advertido de que tras el recorte de las importaciones de petróleo en casi 5 millones de barriles al día, es poco probable que China pueda absorber más impactos en la oferta.