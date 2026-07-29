Petróleo sube tras escalada entre EE.UU. e Irán: cifras y efectos en el mercado

El precio del petróleo repuntó después de que el ejército estadounidense anunciara que interceptó misiles lanzados por Irán y efectuó ataques en represalia tras varios días de calma, mientras que las bolsas asiáticas cayeron lastradas por el sector tecnológico.

Ante este nuevo recrudecimiento de la guerra en Oriente Medio, el precio del barril de crudo WTI, referencia del mercado estadounidense, subía un 4,43% hasta 82,77 dólares.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, ganaba un 4,39% hasta 87,78 dólares.

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Se trata de un claro repunte tras la caída de los últimos días, marcados por una suspensión de los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos.

Estrecho de Ormuz

Washington informó además que, junto con Arabia Saudita, atacó aliados de Irán en Irak, mientras que Teherán dijo haber detenido tres petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz.

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En tanto, las bolsas asiáticas acentuaban su caída de los últimos días con un desplome de las acciones relacionadas con los semiconductores.

El índice Kospi de la bolsa de Seúl cayó más del 6% mientras sus gigantes de los chips SK hynix y Samsung veían sus acciones retroceder, en un contexto de temores a una burbuja especulativa de la inteligencia artificial.

Los inversionistas asimilaban los resultados de SK hynix, que anunció una utilidad neta récord, con un aumento del 1.242% interanual en el segundo trimestre de 2026 gracias a una demanda impulsada por las inversiones en infraestructura de IA.

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Impacto en las bolsas

Sin embargo, esto no tranquilizó a los operadores y las acciones del grupo cayeron un 10%, tras haberse desplomado ya casi un 14% el día anterior. Su compatriota Samsung perdió más del 6%.

En la bolsa de Tokio, el índice de referencia Nikkei también cedía un 1,35% hasta 61.524 puntos.

Los parqués asiáticos habían registrado un tímido repunte hoy al inicio de la sesión, pero duró poco en un mercado que sigue sumido en el pánico ante la posibilidad de que el auge de la IA esté inflando artificialmente las valoraciones de las empresas y creando una burbuja que pronto podría estallar.