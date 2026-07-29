El reciclado de plásticos se reduce en Argentina por caída del consumo

Según los resultados del Índice de Reciclaje 2025, elaborado por la organización no gubernamental Ecoplas y la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (Cairplas), la industria del reciclaje de plásticos procesó el año pasado un total de 235.352 toneladas, un volumen 11 % inferior al de 2024.

"El análisis del relevamiento indica que la tendencia se vincula a la baja del consumo en Argentina, sumado a la coyuntura del mercado internacional que presenta fluctuaciones de precios", indica el informe técnico.

A raíz de estas variables, la proporción de plásticos provenientes del consumo doméstico que se reciclaron se situó en el 14,6 % en 2025, frente al 25,8 % del período anterior.

De igual modo, la participación del plástico reciclado sobre el total del consumo nacional se ubicó en el 12,44 %, en comparación con el 16,66 % registrado en 2024.

"Los resultados de este año reflejan el impacto que pueden tener las condiciones del mercado sobre el reciclado", expresó Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas.

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En los dos últimos años el consumo masivo en Argentina se ha visto afectado por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los hogares, que perdieron terreno frente a la inflación.

Ramos señaló que es "fundamental" avanzar con políticas como una ley nacional de responsabilidad extendida del productor para envases, tal como existe en Europa y también en algunos países de la región, como Uruguay y Chile, entre otros.

"Además, es necesario desarrollar la infraestructura y la logística, mejorar la gestión integral de los residuos, fortalecer la educación ambiental y promover la separación en origen. De esta manera, se generará un circuito virtuoso en todo el país, donde los plásticos posconsumo se incorporen al sistema productivo como nuevos recursos", afirmó Ramos.

Más allá de la contracción registrada en 2025, el informe destaca que en poco más de dos décadas, el volumen de plásticos recuperados en Argentina se multiplicó por cinco y consolidó al reciclado como uno de los principales pilares de la economía circular en el país suramericano.