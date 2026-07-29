El rey Felipe VI asistirá a la investidura de De la Espriella como presidente de Colombia

Así lo confirmó este miércoles el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, tras reunirse el martes en Lima con el jefe de Estado español durante la investidura de la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

"Él (Felipe VI) nos ha confirmado su presencia en la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. De nuevo se reiteran esos lazos tan estrechos que han existido entre Colombia y España. Lazos que tienen un propósito: resolver los problemas de la gente", expresó Restrepo.

El vicepresidente electo también destacó que durante su encuentro con el rey ambos resaltaron "esa cooperación histórica que siempre han tenido Colombia y España" y dialogaron "sobre la oportunidad de seguir fortaleciendo" vínculos, especialmente en lo relacionado con inversión.

El martes, Restrepo también confirmó que los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña asistirán a la investidura de De la Espriella.

Cali comenzó esta semana los preparativos para la investidura del nuevo presidente colombiano, un acto que normalmente se realiza en la Plaza de Bolívar de Bogotá, centro del poder político, pero que De la Espriella trasladó al suroeste del país, una de las zonas más golpeadas por el conflicto, para rendir homenaje a los militares y policías.

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Aunque el lugar exacto de la ceremonia de investidura sigue pendiente de la aprobación del Senado de la República, medios locales apuntan a que el acto se celebrará en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, conocido como Arena USC.

Tras la ceremonia de investidura, De la Espriella tiene la intención de hacer un consejo de seguridad que, según la prensa, puede llevarse a cabo en el Batallón Pichincha, distante unos 2,5 kilómetros del lugar donde previsiblemente jurará el cargo ante los miembros sel Senado y la Cámara de Representantes.

En un principio, De la Espriella quería asumir el cargo en una guarnición militar de Popayán, capital del vecino departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano, idea que ha sido muy criticada por los inconvenientes logísticos, de seguridad y de protocolo que supondría el traslado de senadores, representantes e invitados internacionales a esa ciudad.

Además, la iniciativa de ser investido en un batallón también ha recibido críticas porque da un mensaje de que el poder civil está subordinado al militar.

El presidente electo explicó el pasado domingo que cambió el lugar en el que quiere posesionarse debido a que las emisiones de cenizas del volcán Puracé, cercano a Popayán, han obligado a suspender parcialmente las operaciones del aeropuerto de esa ciudad.