El Salvador registra dos muertes por dengue y 24 casos confirmados a julio de 2026

El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud salvadoreño da cuenta de las muertes, hasta la semana 28 del año (al 18 de julio), pero sin brindar detalles de las personas fallecidas, ni la fecha precisa en la que ocurrieron los decesos.

Los datos gubernamentales indican que el país acumula más de 2.700 casos sospechosos y que el grupo etario entre los 10 y 19 años son las personas más afectadas con 899 casos.

Le siguen las personas con rango de edad entre 5 y 9 con 715 casos, y en tercer lugar los menores de entre 1 a 4 años con 385 casos sospechosos.

De acuerdo con reportes de la prensa local, el Minsal registró la primera muerte por dengue en la semana 26 del año (al 4 de julio), y tampoco se brindaron detalles sobre la misma.

La prensa salvadoreña señala que El Salvador cerró 2025 con tres muertes por dengue, más de 200 casos confirmados y cerca de 5.800 casos sospechosos.

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El dengue puede provocar fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, molestias musculares y articulares, náuseas, vómitos o erupciones en la piel.

En cuadros graves, puede causar sangrados, dificultad respiratoria, daño en órganos o complicaciones que requieren atención médica urgente.