Español Javier Borrego y brasileño Rafael Valim defenderán a Cristina Fernández en la ONU

Borrego y Valim poseen una amplia trayectoria judicial tanto en sus países como el ámbito internacional, especialmente en asuntos vinculados a derechos humanos.

Estos abogados, junto a Beraldi, defenderán los intereses de la expresidenta argentina ante el Comité de la ONU, donde defenderán un descargo para denunciar la que consideran una condena injusta impuesta por la Justicia argentina.

Cristina Fernández está condenada a seis años de prisión, que cumple en su domicilio desde el 17 de junio de 2025, e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras durante su mandato y el de su marido fallecido, Néstor Kirchner (2003-2007).

Javier Borrego ha sido magistrado del Tribunal Supremo español, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y agente del Reino de España ante la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras funciones desarrolladas a lo largo de su trayectoria en el mundo del Derecho.

El exmagistrado es especialista en Derecho Europeo y mecanismos internacionales de protección de derechos fundamentales.

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Borrego dijo este miércoles a EFE en Buenos Aires que el caso por el que se condenó a Cristina Fernández excede la situación personal de la expresidenta y planteó que tiene consecuencias para el funcionamiento democrático.

“Nos estamos jugando el mantenimiento del Estado de derecho en todo el mundo y si retrocedemos en un Estado es un efecto contagio muy malo”, argumentó.

Además, cuestionó la inhabilitación política de Fernández al señalar que “a la única mujer presidenta, reelegida presidenta, proscribirla de unas elecciones utilizando un procedimiento bastante arbitrario no se puede aguantar”.

Durante una conferencia de prensa anterior, el letrado explicó que aceptó intervenir en este caso tras analizar el expediente y considerar que hubo vulneraciones al debido proceso.

“He encontrado tantísimas violaciones y arbitrariedades, es un proceso que, una vez terminado, agotadas las vías internas en Argentina, se debería acudir al Comité de Derechos Humanos”, afirmó.

El brasileño Rafael Valim, especializado en Derecho Constitucional y Administrativo, ha participado en litigios ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y en mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

Valim integró la defensa internacional del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante las causas derivadas de la operación 'Lava Jato', un antecedente que la defensa de Fernández considera relevante para la estrategia ante Naciones Unidas.

Por aquel caso, Lula da Silva pasó por prisión y se denunció que había sido víctima de 'law fare' (guerra jurídica o uso abusivo de la Justicia para desacreditar, condenar y perseguir adversarios políticos).

“Fuimos invitados por la presidenta Cristina Kirchner a actuar en ese caso, que obviamente nos honra”, dijo Valim a EFE.

Según explicó, el reclamo “no es un caso puramente individual de un ciudadano o una ciudadana que está con sus derechos violados, sino también que un país, un pueblo, tiene sus derechos políticos violados de elegir libremente a sus dirigentes”.

El abogado brasileño comparó los procesos contra Lula y Fernández e indicó que el de la expresidenta argentina “es un caso de la misma trascendencia” por tratarse, según su interpretación, de “un liderazgo político en Latinoamérica incontestable”.

Ambos juristas tienen como objetivo defender a Fernández ante organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego de que la Corte Suprema argentina dejara firme, el 10 de junio de 2025, la condena contra Fernández, quien cumple prisión en su domicilio de Buenos Aires.

La expresidenta Fernández anunció este miércoles que llevará su caso ante las Naciones Unidas.