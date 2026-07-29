Fouzi Lekjaa, el hombre fuerte del fútbol marroquí, entra en política y abre debate

Lekjaa, que ocupa actualmente el cargo de ministro delegado encargado del Presupuesto, acaba de incorporarse al Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), fundado en 2008, miembro de la coalición gobernante en Marruecos y el segundo partido más votado en las elecciones de 2021.

La popularidad de este inspector financiero se debe a que fue designado por el rey Mohamed VI para dirigir la comisión encargada de la organización del Mundial de 2030, que Marruecos acogerá junto a España y Portugal. También es miembro del Consejo de la FIFA y vicepresidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Lekjaa, que hasta ahora no militaba en ningún partido, se ha incorporado al buró político del PAM por su "competencia, popularidad y espíritu ciudadano", según la coordinadora de liderazgo colectivo del partido, Fatima Zahra Mansouri.

Su adhesión ha sacudido el tablero político marroquí a dos meses de las legislativas en un contexto en el que los expertos auguran una elevada abstención debido principalmente al desinterés de la juventud por la política oficial.

Algunos analistas e internautas han planteado la posibilidad de que pueda aspirar a dirigir el Ejecutivo tras las elecciones debido a la popularidad adquirida por sus logros al frente del fútbol nacional.

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Presidente de la FRMF desde 2014, Lekjaa, de 56 años, impulsó una amplia reestructuración del fútbol marroquí, con la profesionalización de los clubes de la liga nacional, inversiones en infraestructuras deportivas y el desarrollo de la formación de jóvenes talentos.

Durante su mandato, la selección marroquí alcanzó las semifinales del Mundial de Catar 2022, el mejor resultado logrado por una selección africana en la historia del torneo, y la selección sub-20 conquistó el Mundial de Chile en 2025.

Su influencia también se ha reflejado a nivel de clubes. Bajo su liderazgo, el Renaissance Sportive de Berkane, equipo de su ciudad natal, experimentó un notable crecimiento y se consolidó como uno de los clubes más competitivos del continente africano.

Sus defensores consideran que cuenta con el perfil y la experiencia necesarios para encabezar "el Gobierno del Mundial" que saldrá de las urnas en septiembre -y que organizará la Copa del Mundo 2030- mientras que sus detractores apuntan que su integración en el PAM responde a una estrategia de los partidos para atraer personalidades influyentes en lugar de reforzar sus programas políticos.

Las críticas han llegado incluso desde las filas de sus aliados gubernamentales. El actual presidente del Gobierno y dirigente en la Agrupación Nacional de Independientes (RNI, centro), Aziz Ajanuch, cuestionó el "mercado de fichajes", en una alusión indirecta al reclutamiento de nuevas figuras por parte de algunos partidos.

"Han dejado de trabajar durante cinco años y esperan hasta el último momento para captar nuevos nombres con los que confeccionar las listas electorales", afirmó Ajanuch, durante un acto partidista sin mencionar directamente a ninguna formación en declaraciones recogidas por la prensa local.

También desde la oposición se ha criticado a Lekjaa. El secretario general del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), Abdelilah Benkirane, ha acusado al PAM de intentar "controlar el panorama político".

Marruecos se prepara para el inicio de la campaña electoral -entre el 10 y el 22 de septiembre- previa a las legislativas del 23 del mismo mes.