Francia expulsa a la exdirectora de Russia Today en el país por propaganda del Kremlin

Tras el cierre de RT Francia, Fedorova encontró una nueva plataforma en el imperio mediático del empresario Vincent Bolloré, cuya línea editorial ha sido criticada por sus detractores por su giro hacia posiciones conservadoras, próximas a la extrema derecha.

Desde comienzos de 2025, la cronista interviene regularmente en la cadena de televisión CNews y en la radio Europe 1, medios del grupo de Bolloré. También publicó el libro 'Bannie' (Proscrita), en el que denuncia una supuesta voluntad de las autoridades francesas de silenciarla.

La polémica se intensificó cuando se conoció que Fedorova había obtenido en agosto de 2024 un permiso de residencia de diez años en Francia, pese a su pasado al frente de RT Francia.

Alemania, donde residió antes de instalarse en Francia, también le ha prohibido la entrada en su territorio.