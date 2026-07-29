Frei, el candidato de Merz, nuevo presidente del grupo parlamentario conservador alemán

Frei, que había sido hasta ahora ministro de la Cancillería, sucede en el cargo a Jens Spahn que tuvo que dimitir tras un debate que se generó después de que se supiera que había tenido un hijo con su marido recurriendo a una madre de alquiler en el extranjero, algo que es ilegal en Alemania.

La votación había sido esperada con expectación puesto que ha ocurrido en momentos en que Merz es objeto de críticas dentro de su propio partido y, aunque la elección se daba por segura puesto que no había otro candidato, no se descartaba que un buen número de diputados negase su voto a Frei para expresar su descontento ante el canciller y presidente de la CDU.

La dimisión de Spahn y la decisión de que Frei pasara a presidir el grupo parlamentario desataron una serie de cambios dentro del equipo de Gobierno de Merz.

El cambio que ha generado más polémica fue el relevo de Patrick Schnieder como ministro de Transportes, lo que ha llevado a una confrontación del grupo parlamentario de la CDU en la cámara regional de Renania Palatinado, de donde procede Schnieder, y Merz,

El jefe del grupo parlamentario de la CDU en la cámara regional, Christoph Genschen, canceló una reunión con Merz por considerar que tras lo ocurrido no existía una base de confianza con el canciller.