Leite afirma que no es crítico de Peña, pero admite: “Le malacostumbramos al Ejecutivo”

El senador oficialista Gustavo Leite (ANR, Honor Colorado) marcó la pauta de su retorno a la Cámara Alta. En entrevista con ABC Cardinal, el parlamentario aseguró que marcar diferencias con el presidente Santiago Peña o señalar fallas de su Gabinete no lo convierten en un “crítico”, sino en un legislador que cumple su rol constitucional de proponer y debatir.

Al ser consultado sobre las constantes fricciones y observaciones hacia la gestión de Peña, Leite argumentó que dentro del Partido Colorado está “permitido pensar diferente” y que el rol del Poder Legislativo es ser parte de la solución y no un mero ejecutor de las órdenes del Palacio de López.

En esa línea, recordó la posición oficialista frente al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que finalmente fue aprobado con modificaciones tras la presión de distintos gremios y finalmente desembocó en la salida del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

“Nosotros le malacostumbramos al Ejecutivo porque le dimos todo. Y bueno, y en ese tema se le dijo: ‘No, en este no. En este vamos a tomarnos nuestro tiempo’”, recordó Leite.

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De las críticas a las propuestas de reforma

Para el legislador, la línea entre la crítica y la propuesta está en ofrecer alternativas viables. En ese sentido, fundamentó tres ejes clave sobre los cuales considera urgente ajustar la gestión del Gobierno.

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Ajuste en gastos superfluos : reiteró la propuesta de recortar US$ 400 millones en viáticos, catering y consultorías del Presupuesto General de la Nación para redirigirlos a medicamentos e insumos en el sistema de salud pública.

Transparencia tarifaria en la ANDE : exigió que la estatal publique su tarifa técnica real para permitir la inversión del sector privado a precios de mercado, advirtiendo que la empresa ya no tiene capacidad para ser el único proveedor energético.

Sinceramiento de la deuda: cuestionó el “bicicleteo” financiero con proveedores del Estado e instó a transparentar la deuda interna en lugar de pagar saldos mínimos.

Firmeza diplomática y agenda en el Congreso

En el ámbito internacional, Leite respaldó su reciente cuestionamiento a la pasividad del Ministerio de Relaciones Exteriores ante las declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra de la Triple Alianza. Sostuvo que pedir firmeza al canciller para defender la historia nacional no es buscar un incidente, sino exigir que el Gobierno hable con la celeridad que ameritan los temas sensibles.

Respecto al panorama dentro de la bancada de Honor Colorado, el senador insistió en que sus planteamientos sobre salud e inversión pública encontrarán eco en sus pares, señalando que el debate parlamentario es indispensable para no incurrir en errores del pasado.

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