Fujimori preside tradicional desfile por la independencia de Perú ante miles de personas

La gobernante, quien asumió el cargo el último martes, llegó a la céntrica avenida Brasil, que recorre cinco distritos de la capital peruana, a borde de un vehículo abierto, por lo que fue saludada a su paso por la multitud, mientras era resguardada por un gran contingente de seguridad.

Fujimori estuvo acompañada por su primer ministro, Luis Galarreta, y los integrantes del gabinete ministerial, mientras que también asistieron los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como las principales autoridades nacionales.

Previamente, la flamante presidenta fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la PNP en una actividad protocolaria celebrada en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno.

La Presidencia de Perú destacó que la 'Gran Parada y Desfile Cívico Militar' es "uno de los actos patrióticos más representativos y esperados del país, y marca la culminación de las celebraciones por el aniversario de la independencia nacional", que se proclamó hace 205 años.

En el desfile, que se desarrolló durante más de tres horas, marcharon unos 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos voluntarios, los ministerios y organismos estatales como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), además de músicos y bailarines de todo el país.

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Tras los honores brindados a la gobernante, la marcha fue abierta por el paso de las delegaciones internacionales, conformadas por cadetes de escuelas militares, academias navales y fuerzas especializadas de España, Chile, Ecuador, Colombia, Italia y Panamá.

También se mostraron aeronaves, vehículos y unidades especiales, tanto de guerra, seguridad ciudadana y combate de emergencias, además de presentarse danzas típicas de las diferentes regiones de Perú.

Entre los personajes que desfilaron estuvo el general retirado y actual senador fujimorista Marco Miyashiro, quien encabezó la delegación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la PNP, que en 1992 capturó al líder y fundador del grupo subversivo Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

También participó el general retirado del Ejército y flamante ministro del Interior, César Astudillo, como integrante del agrupamiento militar Chavín de Huántar, que en 1997 liberó con vida a 71 de los 72 rehenes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador japonés en Lima.

Las actividades oficiales por la independencia de Perú tuvieron en esta ocasión como acto central la toma de mando de la política derechista, que concretó el retorno del fujimorismo al Gobierno, casi veintiséis años después de que su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), dimitiese por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.