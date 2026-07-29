FundéuRAE: "fast fashion", alternativas

Aun así, en las noticias pueden leerse frases como "Cada vez resulta más difícil mantener la viabilidad del servicio debido al crecimiento de la fast fashion", "Pasa a trabajar en una firma que hasta hace no mucho se consideraba fast fashion puro y duro" o "La tendencia de la 'fast fashion' va en aumento y daña el planeta".

El anglicismo "fast fashion" se emplea para aludir a un tipo de moda que se produce y comercializa primando la rapidez, frecuentemente asociada a su efimeridad. En sustitución de esta denominación inglesa, se puede recurrir a otras expresiones como "moda rápida" (igual que "comida rápida" en lugar de "fast food") o "moda pronta", que describen con precisión aquello de lo que se quiere hablar. Se trata de denominaciones comunes, por lo que se escriben con minúscula, y no necesitan comillas.

Por tanto, en los ejemplos se podría haber escrito mejor "Cada vez resulta más difícil mantener la viabilidad del servicio debido al crecimiento de la moda rápida", "Pasa a trabajar en una firma que hasta hace no mucho se consideraba moda rápida pura y dura" y "La tendencia de la moda pronta va en aumento y daña el planeta".

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