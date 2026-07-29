Georgieva llega a Uruguay y destaca su "sólido historial de estabilidad"

"Estoy feliz de estar en Uruguay y con ganas de aprender más sobre un país que ha construido un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes", escribió Georgieva en su cuenta de X.

En su mensaje añadió que "espero con interés" dialogar con las autoridades y los "actores clave" sobre cómo sostener el progreso para todos los uruguayos, país que no es deudor de este organismo desde noviembre de 2006.

En ese sentido, la directora del FMI se reunirá con Orsi este jueves así como con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el presidente del Banco Central de Uruguay, Guillermo Tolosa.

Durante a su visita a Argentina, su principal deudor, Georgieva dio un fuerte respaldo al programa económico del presidente ultraliberal Javier Milei y reconoció el "sacrificio" hecho por los ciudadanos argentinos en la "difícil" transición para recuperar la estabilidad macroeconómica.

"Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno y de la perseverancia y del sacrificio del pueblo argentino", afirmó Georgieva en una rueda de prensa ofrecida en el primero de sus dos días de visita a Argentina.