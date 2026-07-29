Irak convoca reunión de emergencia tras el ataque de A.Saudí y EE.UU. contra su territorio

"El primer ministro ordena la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional ante la evolución de la situación de seguridad y los ataques aéreos perpetrados esta mañana contra el país. Tras la reunión, se emitirá un comunicado detallado sobre los acontecimientos y las decisiones adoptadas", indicó la agencia oficial de noticias iraquí, INA, sin dar más detalles.

Arabia Saudí se sumó esta noche por primera vez a la guerra entre Washington y Teherán, iniciada el pasado 28 de febrero, en un ataque conjunto con Estados Unidos para bombardear posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en varios puntos de Irak.

Esta acción se produjo, de acuerdo con el Comando Central de EE.UU. (Centcom), en respuesta a más de 30 ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica iraní contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas.

Por su parte, las FMP de Irak aseguraron que "varios de sus miembros" han muerto y otros han resultado heridos en un ataque lanzado contra "varias" de sus sedes oficiales en "diferentes partes de Irak", sin detallar, los cuales también se vieron dañados.

Las FMP, formadas en 2014 por un decreto gubernamental para combatir y detener el avance del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak, están reconocidas legalmente por el Parlamento iraquí como parte del aparato de seguridad del Estado y que rinde cuentas al primer ministro del país.

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Alineadas con Irán, esta amalgama de formaciones armadas han lanzado numerosos ataques desde el inicio de la guerra, especialmente contra Kuwait, aunque en los últimos días han tenido como objetivo Arabia Saudí, lo que ha provocado la respuesta de Riad.