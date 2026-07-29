Irak elabora un plan para proteger su soberanía e impedir ataques desde su territorio

El consejo, convocado de emergencia y presidido por el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, decidió "elaborar un plan de seguridad integral para proteger al país e impedir que cualquier entidad amenace a los Estados vecinos", de acuerdo con un comunicado del Gobierno iraquí que no concretó las medidas que se tomarán al respecto.

Al Zaidi, que también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, convocó esta reunión tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos y Arabia Saudí, que provocaron la muerte de al menos 20 paramilitares iraquíes integrantes de grupos armados a los que Washington y Riad acusan de estar vinculados a Irán.

La nota añadió que los ataques también causaron "la muerte y heridas a varios civiles inocentes", sin aportar más detalles.

Los bombardeos de esta mañana se producen después de que el pasado día 27 Arabia Saudí denunciara el lanzamiento de drones contra su infraestructura energética por parte de "milicias terroristas respaldadas por Irán" desde Irak, y urgió a Bagdad a tomar medidas para controlar a estos grupos.

El Gobierno de Al Zaidi abrió una investigación justo después, por lo que el consejo recordó que los bombardeos de Riad y Washington tuvieron lugar mientras se estaban manteniendo contactos para determinar los hechos y "abordar todas las preocupaciones planteadas por la parte saudí y estadounidense".

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"Abordar y hacer frente a tales ataques es responsabilidad exclusiva del Gobierno iraquí y sus instituciones constitucionales", indicó la nota, en la que el Ejecutivo recordó que Irak quiere mantenerse "al margen de los conflictos regionales".

Además, recordó que estos bombardeos se producen en medio del proceso de retirada de las tropas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y del plan para consolidar el monopolio estatal de las armas, que pretende desarmar a las milicias en Irak, unas cuestiones que deben resolverse a finales de septiembre.

Los bombardeos en Irak tuvieron como objetivo posiciones de algunas milicias proiraníes que forman parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una amalgama de grupos armados integrados en el Ejército iraquí pero que también cuenta con brigadas respaldadas por Irán que han lanzado ataques contra el golfo Pérsico durante la guerra.