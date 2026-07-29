Keiko Fujimori es reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú

La Presidencia señaló que esta actividad oficial se celebró "en un marco de respeto a la institucionalidad y el orden democrático" en el país, luego de que Fujimori asumiera este martes como gobernante peruana para el período 2026-2031.

La mandataria recibió, en ese sentido, la insignia y el bastón de mando que portará durante el próximo quinquenio, entregado por el general César Augusto Briceño, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Fujimori estuvo acompañada por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo.

En la ceremonia participaron los jefes del Comando Conjunto, del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, así como de la Policía de Perú, además de otros altos mandos, destacamentos militares y autoridades civiles.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) inició este martes su mandato como presidenta para el próximo quinquenio con la toma de mando en el Palacio Legislativo y un primer discurso en el que anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado.

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Anunció, en ese sentido, que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente las operaciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia y que su prioridad también "será fortalecer integralmente" a la Policía Nacional.

Tras la ceremonia de reconocimiento de su mando sobre las fuerzas de seguridad, comenzó la primera reunión del Consejo de Ministros, conducida por el primer ministro, Luis Galarreta, en la que se aprobarán las primeras medidas de gobierno.

Fujimori presidirá luego el tradicional desfile cívico militar con motivo de los 205 años de la independencia de Perú, que se desarrollará en la avenida Brasil, que recorre los distritos de Madgalena, Pueblo Libre, Jesús María, Breña y Lima.

Con la toma de mando, la política derechista concretó el retorno del fujimorismo al Gobierno peruano, casi veintiséis años después de que su padre dimitiese por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.