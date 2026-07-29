Kenia destaca la "crucial" asociación militar con EE.UU. frente a amenazas en África

"África continúa trabajando estrechamente con AFRICOM para repeler amenazas transnacionales, desarticular organizaciones extremistas, gestionar respuestas de emergencia y coordinar la provisión de asistencia humanitaria", publicó este miércoles Ruto en su cuenta de la red social X.

Así se pronunció tras reunirse en Nairobi con el comandante de AFRICOM, el general Dagvin Anderson, y con la encargada de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Kenia, Susan Burns.

"Esta asociación es crucial para nuestro continente porque la paz, la estabilidad y la seguridad son ingredientes críticos para el desarrollo acelerado, la integración, el comercio intrarregional y la prosperidad", añadió Ruto.

Kenia y EE.UU. acordaron el pasado febrero reforzar su cooperación para hacer frente a los grupos yihadistas Al Shabab (afiliado desde 2012 a la red terrorista Al Qaeda) y Estado Islámico (EI) y contrarrestar su influencia a nivel regional y global.

Gracias a su ubicación geoestratégica y sus políticas económicas, Kenia es a menudo identificada por la comunidad internacional como una potencia estabilizadora del Cuerno de África y un socio fiel de Occidente.

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Al mismo tiempo, Nairobi mantiene una estrecha relación diplomática y económica desde hace años con China, país que se ha convertido en uno de los principales socios de Kenia en infraestructuras, comercio, inversión y tecnología, además de financiar algunos de los mayores proyectos de transporte desarrollados en el país durante la última década.