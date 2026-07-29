La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,71 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,48 %, a 136.464.062,89 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-2,5 %) y Central Puerto (-1,8 %), mientras que las que más subieron fueron las de Metrogas (+3,9 %) y Loma Negra (+0,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con retrocesos de hasta 0,9 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 443 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.515 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza mayorista retrocedió a 1.495 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.570 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,9 %, a 1.585,68 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,6 %, a 1.524,06 pesos por unidad.