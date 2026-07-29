La Bolsa de São Paulo cae el 1,52 % por la nueva escalada de tensiones en Oriente Medio

El Ibovespa, principal índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, terminó la sesión en los 173.885 puntos, su tercera caída consecutiva.

La jornada estuvo marcada por la cautela de los operadores, ante la nueva escalada del conflicto en Oriente Medio, luego de que EE.UU. y Arabia Saudita respondieran con bombardeos contra milicias apoyadas por Teherán en Irak.

A los ataques se sumaron las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien señaló que su país "atacará duramente" a Irán, lo que marcó el fin de la breve tregua entre ambas naciones.

La presión internacional por el encarecimiento del crudo ante la nueva ola de ataques en Medio Oriente y el temor a interrupciones en el suministro global del hidrocarburo también pesaron en la plaza paulista.

El desempeño negativo no fue mayor gracias al avance de las acciones de la estatal Petrobras, que ayudaron a contener las pérdidas por ser uno de sus principales valores.

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Las acciones ordinarias de la petrolera brasileña se apreciaron el 2,56 %, mientras que las preferenciales se valorizaron el 1,92 % y estuvieron entre las más negociadas del día, gracias a la disparada del crudo.

Las ganancias del día estuvieron lideradas por los títulos ordinarios de la petrolera PetroRío y de la red de supermercados del Grupo Pão de Açúcar, que se apreciaron el 2,89 % y el 2,55 %, respectivamente.

En el lado opuesto se ubicaron los papeles de la Compañía Siderúrgica Nacional (-7,8 %) y los utilitarios del Banco Santander (-7,37 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció el 0,27 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,107 reales para la compra y 5,108 reales para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 14.940 millones de reales (unos 2.929 millones de dólares ó 2.558 millones de euros), según los resultados al cierre de la sesión.