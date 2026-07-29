La ciudad española de Ceuta, colapsada por la entrada de inmigrantes a nado

Según comprobó EFE este miércoles, la continua llegada de inmigrantes por vía marítima motiva que la carretera de acceso al CETI se haya convertido en un campamento improvisado de jóvenes marroquíes y argelinos y, en menor medida, subsaharianos, que esperan para poder entrar en instalaciones habilitadas por el Gobierno español.

El centro de estancia tiene una capacidad máxima de 512 plazas ya cubiertas, incluso rebasadas.

Las fuerzas españolas de seguridad dedican un sobreesfuerzo al auxilio e identificación de estos inmigrantes cuando entran en España, más de 1.200 en nueve días, aparte de los desaparecidos y los que hayan muerto cuando lo intentaban.

Según recordó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el dato "más grave, doloroso y duro” es el de los 60 cadáveres recuperados del mar durante los últimos doce meses.

Vivas reclamó este miércoles una acción "contundente y sin dilación" al Gobierno de España por la "dimensión de la crisis migratoria", que, según los datos del Gobierno de la ciudad autónoma, ha provocado ya la entrada de más de 1.500 migrantes en poco más de una semana.

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Las llegadas de migrantes a España se redujeron en el primer semestre de este año respecto a 2025, pero subieron en ciertas rutas, como la marítima que llega a las islas Baleares (mar Mediterráneo) o los accesos terrestres y a nado tanto a Ceuta como a la otra ciudad española del norte de África, Melilla.

En estas dos ciudades, fronterizas con Marruecos, hubo un aumento del 140 % en el número de llegadas entre el 1 de enero y el 15 de julio por vía terrestre, hasta las 2.991 de este año, con apenas llegadas por mar.

En el caso de Ceuta, aumentó el número de migrantes que llegan por vía terrestre hasta 2.826, un 149,4 % respecto al año pasado, y ninguno por mar hasta la misma fecha.