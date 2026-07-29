La Fed mantiene sin cambios los tipos de interés entre el 3,5 % y el 3,75 %

A diferencia de la última reunión de junio, que aprobó por unanimidad la permanencia de la horquilla pese a las voces que sugerían una subida de los tipos, en esta ocasión fueron solo nueve de los doce miembros de la Junta de Gobernadores los que votaron a favor.

Aunque en el mes de junio la inflación se situó en el 3,5 %, por debajo del 3,7 % pronosticado, el comité declaró en un comunicado similar al de junio que "el Comité garantizará la estabilidad de precios", el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed al término de su segundo día de reunión.

"La inflación se mantiene elevada en relación con el objetivo del 2 por ciento del Comité, lo que refleja en parte los choques de oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el de la energía", indicó la breve nota, casi idéntica a la de la reunión anterior.

Para el Comité, "la creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado".

"La actividad económica se expande a un ritmo sólido, a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Oriente Medio. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes", añadió.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar este lunes a la Reserva Federal (Fed) para que reduzca los tipos, al considerar que otros países mantienen tasas inferiores y que Estados Unidos debería situarse entre las naciones con los intereses más bajos del mundo.

El miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Christopher Waller, abrió la puerta este mes a nuevas subidas de los tipos de interés ante un previsible aumento de la inflación.

Trump mantuvo una tensa relación con el anterior presidente de la Fed, Jerome Powell, por no mantener una flexibilización monetaria más agresiva y respaldó la nominación del actual presidente, Kevin Warsh, que presidió por segunda vez el FOMC que decidió mantener sin cambios los tipos.