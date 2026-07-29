La Media Luna Roja evacúa a ocho familiares palestinos tras un ataque de colonos en Belén

El de anoche es un nuevo ataque de radicales judíos contra Abu Njeim, en la Cisjordania ocupada ilegalmente por Israel según el derecho internacional, que en los últimos días ha visto cómo se intensificaban las agresiones contra sus vecinos mediante asaltos a viviendas, disparos con munición real contra vehículos y violencia física.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA, dependiente de la Autoridad Palestina, informó que en las últimas horas colonos también quemaron un vehículo en Abu Njeim.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó recientemente que más de 1.100 palestinos fueron "asesinados" por el Ejército de Israel o por colonos en Cisjordania ocupada desde octubre de 2023, cuando se produjo el ataque de Hamás y milicias asociadas en territorio israelí. Entre el total de víctimas, murieron 243 niños, según OCHA.

La situación ya era crítica entonces, con una expansión "sin precedentes" de asentamientos colonos israelíes en Cisjordania, de acuerdo a una veintena de organizaciones pro derechos humanos con base en Israel, pero escaló aún más el viernes pasado.

Así, el pasado 24 de julio un enfrentamiento armado en la aldea palestina de Tell (gobernación de Nablus, norte de Cisjordania) terminó con cuatro civiles palestinos y dos israelíes (un soldado y un colono que operaba como guardia de seguridad de un asentamiento cercano) muertos.

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El suceso se produjo después de que un grupo de colonos israelíes entrase en terreno ocupado palestino y atacara a la población local, de acuerdo a la reconstrucción de los hechos realizada por Human Rights Watch (HRW).

Minutos después, se sumaron más colonos armados respaldados por el Ejército israelí y un palestino les arrebató una pistola, abrió fuego matando a los dos israelíes y fue abatido junto a tres familiares.

De forma inmediata, y sin tiempo para realizar una investigación, el Ejército israelí calificó el suceso como "ataque terrorista" y está desplegando una "operación a gran escala" en Cisjordania ocupada que se prolongará durante semanas, según informó el Ministerio de Defensa de Israel.

Decenas de arrestos, allanamientos de viviendas, demoliciones, nuevas licencias en curso para la creación de más asentamientos colonos, cortes de carreteras y bloqueo a los servicios médicos palestinos que trasladaban heridos. Ésa ha sido la tónica habitual en una Cisjordania ocupada donde turbas de colonos también han aprovechado para expandir el terror.

En las últimas horas, autoridades israelíes también emitieron una serie de órdenes militares para tomar unas 20 hectáreas de tierras palestinas pertenecientes a varias ciudades y pueblos de la gobernación de Yenín, reportaron grupos de activistas locales, así como la Comisión de Colonización y Resistencia al Muro, ligada a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Por otra parte, al sur de Cisjordania ocupada, en la gobernación de Hebrón, colonos israelíes interceptaron un vehículo, lo destrozaron y retuvieron a los jóvenes palestinos que iban en su interior, informó WAFA.