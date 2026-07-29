La población de tigres de Nepal aumenta un 21 % y alcanza el récord de 429 ejemplares

El nuevo recuento supone un incremento de 74 animales frente a los 355 registrados en 2022 y confirma la recuperación sostenida de la especie en el país, donde la población se ha más que triplicado desde 2010.

El Ministerio de Bosques y Medio Ambiente explicó que el censo fue realizado mediante cámaras trampa entre el 31 de diciembre y el 23 de abril en las principales áreas protegidas del país.

Haribhadra Acharya, responsable de información del Departamento de Parques Nacionales y Conservación de la Vida Silvestre, explicó a EFE que el número de tigres aumentó en cuatro de los cinco parques nacionales nepalíes que albergan poblaciones de la especie.

"La población de tigres ha aumentado gracias a las mejoras registradas en las áreas protegidas y en los hábitats durante los últimos años", afirmó Acharya.

El Parque Nacional de Chitwan concentra la mayor población, con 145 ejemplares, frente a los 128 contabilizados en el censo anterior.

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El mayor incremento se produjo en el Parque Nacional de Parsa, donde la población pasó de 41 a 71 tigres, mientras que en Banke se duplicó con creces, al aumentar de 25 a 51.

Shuklaphanta también registró una subida, de 36 a 50 ejemplares.

Bardiya fue la única área protegida donde se produjo un descenso, con 112 tigres frente a los 125 registrados en 2022.

Nepal contabilizaba apenas 121 tigres en 2010, cifra que aumentó a 198 en 2014, 235 en 2018 y 355 en 2022.

El país superó ya en 2022 el compromiso internacional asumido en la Cumbre del Tigre de San Petersburgo de duplicar para ese año su población de estos felinos.

Nepal realiza un censo nacional de tigres cada cuatro años desde 2009 para evaluar la evolución de la especie, la disponibilidad de presas y el estado de sus hábitats.