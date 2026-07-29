La SIP alerta en foro de la "gravedad" del "retroceso" de la libertad de prensa en EE.UU.

"En algunos países, la persecución es abierta y brutal. Y debemos decirlo con claridad: Estados Unidos no está al margen de esta tendencia. La situación de la libertad de prensa en este país reviste gravedad", declaró en su discurso inaugural Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, integrada por más de 1.300 medios.

Lauría enunció como "señales que no pueden minimizarse" las presiones contra periodistas, demandas judiciales contra los medios, "la retórica hostil", los intentos de desacreditar la información independiente y las restricciones al acceso informativo.

"Cuando estos hechos ocurren en una democracia con enorme influencia global, su impacto trasciende las fronteras. Lo que se normaliza aquí puede convertirse en justificación en otros lugares", expresó el directivo a los medios de toda la región reunidos en Miami.

La SIP ha cuestionado antes acciones de autoridades estadounidenses, como la citación judicial emitida en julio a cuatro periodistas de The New York Times por revelar las supuestas preocupaciones de seguridad del Servicio Secreto sobre el nuevo avión presidencial donado por Catar.

Y en diciembre pasado manifestó su "profunda preocupación" por las consecuencias de los continuos ataques verbales del presidente Donald Trump contra mujeres periodistas en Estados Unidos.

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También han despertado alertas en organizaciones defensoras de la prensa el arresto migratorio de periodistas, como el que ocurrió el domingo, cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo al periodista venezolano Wilmer Solano en Miami Beach pese a tener una solicitud de asilo pendiente.

El director ejecutivo del organismo hizo estas declaraciones al inaugurar la conferencia SIPConnect 2026 en Miami, donde abordará la inteligencia artificial (IA), la evolución de las audiencias y la búsqueda de modelos sostenibles con directivos de empresas como YouTube, Axios, TelevisaUnivision e Infobae.

La inauguración coincide con el primer encuentro presencial de 'Google News Initiative AI Video Lab', proyecto conjunto de la SIP y Google "para impulsar nuevas capacidades de producción, distribución y monetización de contenidos audiovisuales en América Latina", según expuso la organización.

"En esta sala conviven medios de muy distinta escala, tradición y realidad económica. Esa diversidad es una fortaleza. Nadie tiene todas las respuestas. Algunos han encontrado nuevas formas de producir video, otros están experimentando con inteligencia artificial", declaró Lauría.