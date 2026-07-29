Líder Verde británico no se disculpa por la imagen de guillotina junto a nombre de Farage

El partido populista de derechas Reform UK, liderado por Farage, denunció esta semana a Polanski por colgar esa imagen, si bien ésta ya ha sido retirada de su cuenta de la red social.

En concreto, en la foto aparecía el mensaje: "Solo haciendo planes para Nigel" junto a la imagen de una guillotina.

En unas declaraciones anoche a la cadena BBC, Polanski dijo que la Policía no se ha puesto en contacto con él, a pesar de que las fuerzas del orden dijeron el lunes que estaban evaluando el caso.

Cuando la BBC le preguntó si iba a pedir disculpas a Farage, contestó: "Bueno, si lo hubiera hecho deliberadamente, pediría disculpas; pero como fue un error, creo que lo importante es señalar que fue un error, asegurarme de condenar la violencia política y, algo crucial, comprometerme a mejorar mi comportamiento en las redes sociales".

El lunes, al compartir una captura de pantalla de la imagen de la guillotina, el líder de Reform UK escribió en redes sociales: "Esto es lo que Zack Polanski acaba de publicar en su Instagram. Si yo publicara algo que incitara a la violencia de este modo, esperaría ser detenido; lo mismo debería ocurrir con Polanski".

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Un portavoz del Partido Verde declaró después que Polanski "condena la imagen de la camiseta" y reconoció que no se dio cuenta que había "más contenido del que había visto inicialmente".

"La camiseta es claramente de mal gusto, especialmente en un momento de gran preocupación por la seguridad de las figuras públicas, dado que él mismo (Polanski) ha recibido múltiples amenazas. Tanto él como el Partido Verde hacen un llamamiento a todos los participantes en el debate público para que muestren amabilidad y no fomenten más división", señaló la formación en un comunicado.

Reform UK expresó inquietud por el incidente después del ataque sufrido por Ann Widdecombe, una antigua política de esa formación que fue asesinada a golpes a principio de este mes en su casa del condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra.

La fiscalía informó la semana pasada de que un hombre había golpeado presuntamente 21 veces en la cabeza con un martillo a Widdecombe, quien fue en el pasado secretaria de Estado de Pensiones del Partido Conservador y más recientemente se pasó a Reform UK.