Los hutíes apoyan una respuesta "legítima" de Irak al ataque de Arabia Saudí y EE.UU.

"En un nuevo ataque y una flagrante violación del derecho internacional, el régimen saudí ha llevado a cabo un ataque contra territorio iraquí", afirmó el Ministerio de Exteriores hutí en un comunicado.

Apoyó que tanto Irak como "la resistencia muyahidín y su pueblo musulmán" tengan el "legítimo derecho a responder a este crimen", dado que "todas las normas, leyes y constituciones otorgan a Irak este derecho".

Asimismo, el ministerio acusó a Riad de actuar en nombre de Israel, al declarar que "el régimen saudí cree que, a través de su alianza con los sionistas, eludirá el castigo por sus crímenes en toda la región".

Hasta el momento, el Gobierno iraquí solo ha convocado una reunión de emergencia para hoy, sin que haya una declaración al respecto sobre el ataque.

Arabia Saudí y Estados Unidos lanzaron ataques contra milicias respaldadas por Irán en Irak, al afirmar que las operaciones se lanzaron en respuesta a los ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes a principios de esta semana, de los que Riad culpó a grupos armados iraquíes.

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Arabia Saudí también está siendo objetivo de ataques hutíes desde hace dos semanas, después de que la coalición militar capitaneada por Riad bombardeara el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení controlada por los insurgentes, después de que los rebeldes e Irán desafiaran a la alianza (que controla el espacio aéreo yemení) con el aterrizaje de un avión iraní en el territorio dominado por los rebeldes.