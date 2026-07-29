Los intentos de cientos jóvenes de alcanzar Ceuta conmocionan a Marruecos

En las redes sociales, las imágenes de menores llegando a Ceuta provocaron la indignación de numerosos internautas marroquíes, que lamentan que estas migraciones reflejen que no han encontrado en Marruecos una vida digna.

Con el llamamiento "un dolor que no acaba", la cuenta de Instagram "elfaro.fnideq" pide a los jóvenes que "no hagan del mar un proyecto de vida, ni hipotequen su futuro a olas que quizá no los devuelvan a quienes los aman" e insiste en que España y Europa "no es un paraíso en la tierra".

La página ha publicado la imágenes de una quincena de jóvenes desaparecidos que supuestamente habían intentado acceder a Ceuta desde la playa de Fnideq -antiguo Castillejos-, a unos tres kilómetros de distancia a nado en línea recta.

Una foto que ha conmovido a parte de la opinión pública marroquí es la de dos chicas que hicieron el signo de la victoria nada más poner un pie en territorio español.

Los usuarios de internet se preguntan cuánto sufrimiento han soportado para que huir de su país se les presente como una victoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Algunas páginas identificaron a una de las dos jóvenes que levantaban el signo de victoria como Farah, originaria de la ciudad septentrional de Larache, al norte de Rabat, y la presentaron como futbolista en su ciudad.

"La magnitud de la felicidad y la alegría que saltan de los ojos de las dos chicas es la mayor condena a todos los eslóganes de desarrollo. Y para que lo sepan, la chica es una jugadora de fútbol talentosa; nuestra ciudad, Larache", lamentó el periodista marroquí Mohamed Elghoul en un comentario en Facebook.

Según el reportero Ahmed Biyuzan, que sigue desde hace años los flujos migratorios en las zonas colindantes con Ceuta, las entradas masivas como la ocurrida la noche del lunes al martes y la de la pasada madrugada suelen prepararse mediante incitación y movilización en grupos cerrados de aplicaciones de mensajería.

En declaraciones a EFE, Biyuzan explicó que en esos foros se coordina el momento del ataque masivo y se afinan detalles sobre distintos escenarios de paso.

Los participantes -en su mayoría jóvenes, predominantemente marroquíes y también de otras nacionalidades magrebíes- buscan concentrar el mayor número posible de personas para desbordar a las fuerzas de frontera y así facilitar la entrada de un mayor contingente.

El Ministerio del Interior marroquí no ha respondido a las preguntas de EFE sobre el número de personas que han salido ilegalmente del país en las últimas horas y el paradero de los que fueron interceptados.

Pocos días antes del intento colectivo, varios usuarios en internet afirmaron haber visto menores en puntos alejados de la frontera mientras hacían autostop con destino a la periferia de Ceuta para sumarse a la operación.

Medios locales informaron que en la acción participaron alrededor de 500 personas, incluidas familias, que intentaron entrar nadando en Ceuta, y que la Marina Real marroquí rescató en el mar a 300 de ellos. El resto logró llegar a la ciudad española o fue auxiliado por salvamento español.

Según las autoridades españoles, más de 1.500 personas entraron a nado de manera irregular en Ceuta en poco más de una semana, lo que provocó el colapso del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, que solo tiene una capacidad máxima de 512 plazas.

Además de los que llegaron vivos a Ceuta o fueron rescatados, todavía hay un número indeterminado de desaparecidos y muertos, cuyos nombres, fotos y mensajes de sus familias están circulando en las redes sociales.