México se reivindica como el cliente "número uno" de EEUU tras desprecio de Trump al T-MEC

"México es el cliente número uno de Estados Unidos. Nadie le compra más a Estados Unidos que México. Si sumas a China, Alemania y Japón, nosotros compramos más a Estados Unidos. (...) Por eso hemos buscado mantener esa relación", afirmó el funcionario en la conferencia de prensa presidencial.

La reacción del secretario de Economía mexicano se produce después de que Trump desdeñara el T-MEC, del que dijo que "prefiere" no extenderlo porque "no es importante" para EE.UU. También aseguró que el país "no necesita" nada de sus socios norteamericanos.

Tras este nuevo ataque al tratado comercial, que Washington rechaza renovar en sus términos actuales, Ebrard señaló que México está trabajando "muy de cerca" con EE.UU y recordó la reciente reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el representante comercial del Gobierno estadounidense, Jamieson Greer, en la capital mexicana.

"Los resultados están a la vista. Evidentemente cada semana hay que estar alerta, hay muchas cosas, vamos a ver qué sucede en los próximos meses, pero hoy por hoy vamos bien", subrayó.

Pese a los recientes aranceles aprobados por la Casa Blanca para 60 países, incluido México, bajo el pretexto del "trabajo forzado", el titular de la Secretaria de Economía dijo que el país latinoamericano tiene el "mejor trato" en un contexto en el que las cifras de exportación al país vecino "ha crecido".

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"Quedamos en el mismo cuadro, no estamos pagando más o no tenemos nuevos aranceles", añadió Ebrard, quien aclaró que en agosto se conocerá si Washington aplica nuevos gravámenes a México y a otros países.

No obstante, pidió esperar hasta que se conozca la decisión de la Casa Blanca, a la vez que indicó que el Gobierno mexicano tendrá una nueva ronda de conversaciones con EE.UU en septiembre para abordar el futuro del T-MEC.

"Lo que queremos lograr es que la posición de México siempre sea preferencial respecto a cualquier otro país. Por eso se colocó la ronda la primera semana de septiembre, con el propósito ya de abordar, aterrizar o cerrar muchos acuerdos con Estados Unidos", sentenció.

México y EE.UU ya ha celebrado tres rondas de conversaciones bilaterales por el T-MEC, que Washington decidió no extender automáticamente por otros 16 años y optó por un esquema de revisiones anuales hasta el año 2036.