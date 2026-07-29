Milicias proiraníes prometen respuesta "inevitable" tras bombardeos de EEUU y Arabia Saudí

"Nuestra respuesta al enemigo estadounidense es inevitable, y podría tener como objetivo a sus agentes en Arabia Saudí cuando las circunstancias lo justifiquen", dijo la agrupación proiraní en un comunicado, en el que condenó los bombardeos contra Irak y afirmó que también provocaron víctimas entre un grupo de peregrinos.

La Resistencia Islámica en Irak es una red de importantes milicias iraquíes proiraníes -entre ellas Kataib Hizbulá, Asaib Ahl al Haq y Harakat al Nujaba- creada en octubre de 2023 tras el estallido de la guerra en Gaza y ha atacado numerosos objetivos estadounidenses en Oriente Medio en favor de Irán y del movimiento palestino Hamás.

Sin embargo, estas milicias también forman parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una amalgama de grupos armados integrados en el Ejército de Irak que contiene algunas facciones que actúan al margen de las Fuerzas Armadas pese a los intentos del Gobierno iraquí de controlar sus acciones.

La Resistencia Islámica en Irak también ha sido acusada de lanzar ataques desde suelo iraquí contra diferentes países del golfo Pérsico durante la actual guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, país que a su vez ha efectuado bombardeos de represalia contra los aliados árabes de Washington.

De hecho, los bombardeos saudíes y estadounidenses de este miércoles tuvieron como objetivo posiciones de las FMP en Irak y se saldaron con un balance inicial de 20 muertos, según la agrupación, después de que Arabia Saudí denunciara el lunes que "milicias terroristas" lanzaron drones desde territorio iraquí contra su infraestructura energética.

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La Resistencia Islámica en Irak, sin embargo, desmintió entonces que sus facciones atacaran Arabia Saudí y este miércoles también reafirmaron su "categórico rechazo" a las acusaciones de Riad.

"Incluso si admitiéramos la validez de su afirmación, de que el ataque a sus instalaciones petroleras se originó en Irak, ¿es concebible que un intento (fallido) de atacar un yacimiento petrolífero resulte en la muerte y heridas de decenas de personas inocentes?", se cuestionó la alianza proiraní.

Esta escalada se produce en un momento en el que las FMP se enfrentan a un proceso de desarme por parte del Gobierno iraquí, pese a que algunas de sus milicias más poderosas se oponen, debido a las presiones de Estados Unidos, que ha designado a algunos de estos grupos como terroristas.