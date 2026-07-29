Morante, Roca Rey, Talavante y Marco Pérez, en los carteles de la Feria de Salamanca

Cuatro corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores componen el abono salmantino, cuyos carteles han sido presentados este miércoles por la empresa BMF.
Viernes, 11 de septiembre: toros de Montalvo para Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez.
Sábado, 12 de septiembre: toros de Domingo Hernández para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.
Domingo, 13 de septiembre: toros de Garcígrande para Talavante, Roca Rey y Marco Pérez.
Viernes, 18 de septiembre: novillos de Adelaida Rodríguez para Pedro Andrés, Mario Vilau y Diego Mateos.
Sábado, 19 de septiembre: corrida de rejones con toros de Sánchez y Sánchez para Rui Fernándes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Domingo, 20 de septiembre: toros de García Jiménez y Olga Jiménez para Morante, Ismael Martín y Julio Norte.