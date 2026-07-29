Morante, Roca Rey, Talavante y Marco Pérez, en los carteles de la Feria de Salamanca

Valladolid (España), 29 jul (EFE).- Los matadores de toros José Antonio Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante y Marco Pérez, junto con el rejoneador Diego Ventura, son algunos de los principales nombres de los carteles de la Feria de Salamanca (oeste de España), que se desarrollará en honor a la Virgen de la Vega del 11 al 20 de septiembre.