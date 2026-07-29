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29 de julio de 2026 a la - 14:30

Morante, Roca Rey, Talavante y Marco Pérez, en los carteles de la Feria de Salamanca

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Valladolid (España), 29 jul (EFE).- Los matadores de toros José Antonio Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante y Marco Pérez, junto con el rejoneador Diego Ventura, son algunos de los principales nombres de los carteles de la Feria de Salamanca (oeste de España), que se desarrollará en honor a la Virgen de la Vega del 11 al 20 de septiembre.

Por EFE

Cuatro corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores componen el abono salmantino, cuyos carteles han sido presentados este miércoles por la empresa BMF.

Viernes, 11 de septiembre: toros de Montalvo para Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez.

Sábado, 12 de septiembre: toros de Domingo Hernández para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.

Domingo, 13 de septiembre: toros de Garcígrande para Talavante, Roca Rey y Marco Pérez.

Viernes, 18 de septiembre: novillos de Adelaida Rodríguez para Pedro Andrés, Mario Vilau y Diego Mateos.

Sábado, 19 de septiembre: corrida de rejones con toros de Sánchez y Sánchez para Rui Fernándes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Domingo, 20 de septiembre: toros de García Jiménez y Olga Jiménez para Morante, Ismael Martín y Julio Norte.