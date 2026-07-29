Mueren seis miembros de una familia en un incendio de su vivienda en el norte de Honduras

Según la información preliminar del Cuerpo de Bomberos, las víctimas serían una joven de 19 años, su hijo de seis meses y sus cuatro hermanos de 17, 10, 7 y 6 años, quienes no lograron salir de la humilde vivienda, de madera, cuando las llamas se propagaron por causas que aún se investigan.

Los bomberos recibieron la alerta sobre el incendio hacia las 3:00 hora local (9:00 GMT) y, al llegar al lugar, los equipos de socorro tuvieron dificultades para ingresar debido a la intensidad del fuego, que posteriormente fue controlado.

Los cuerpos de las seis víctimas fueron trasladados a la sede de Medicina Forense del Ministerio Público en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, donde se les practicará la autopsia.

Las autoridades han abierto una investigación para establecer el origen del incendio y determinar si existieron factores que contribuyeron a la tragedia, que se registró en los bordes de la colonia Esquipulas 2, una zona de extrema pobreza.

En Honduras, muchas viviendas cuentan con instalaciones eléctricas que no reúnen las condiciones básicas de seguridad, lo que en ocasiones provoca recalentamientos en el tendido eléctrico que derivan en cortocircuitos.

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Ante esa situación, el Cuerpo de Bomberos realiza con frecuencia llamamientos a los propietarios de viviendas construidas o en proceso de construcción para que instalen sistemas eléctricos seguros, con cables capaces de soportar altas temperaturas.