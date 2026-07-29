Nuevo revés para Waymo, juez suspende operaciones nocturnas en dos sitios en Los Ángeles

La medida cautelar emitida por el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles responde a una demanda presentada por la ciudad de Santa Mónica, que alega que las operaciones nocturnas en dos instalaciones representan un perjuicio para la comunidad debido al ruido, las luces y el tráfico persistentes que afectan a los residentes de la zona.

El tribunal emitió la orden contra Waymo, filial de Alphabet, mientras se lleva a cabo el juicio, después de darle la razón al Ayuntamiento de Santa Mónica, una de las ciudades más emblemáticas de Los Ángeles, que ha sido escenario recurrente de Hollywood.

"La capacidad de nuestros residentes para dormir tranquilos en sus propios hogares no es negociable", declaró la alcaldesa Caroline Torosis en un comunicado.

La orden judicial representa el último traspié de la empresa de vehículos autónomos, que en mayo pasado tuvo que suspender temporalmente las operaciones de sus robotaxis en autopistas de Estados Unidos y paralizó su servicio en Atlanta, mientras actualizaba su software para mejorar la detección de inundaciones y ajusta el comportamiento de los vehículos en zonas de obras.

La suspensión afectó a los trayectos en autopistas que Waymo ofrecía en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Miami.

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La medida se produjo después de que un vehículo sin pasajeros de Waymo quedara detenido durante aproximadamente una hora en una carretera inundada en Atlanta.