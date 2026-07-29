Países contribuyentes a la misión de la UA en Somalia se reúnen ante un futuro incierto

La reunión tiene lugar en Kampala, la capital ugandesa, con la presencia de líderes de Burundi, Yibuti, Etiopía, Egipto, Kenia, Uganda y Somalia, además de representantes de la UA, las Naciones Unidas y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) de África oriental.

El encuentro incluirá las reuniones de jefes de Estado Mayor y ministros de Defensa los dos primeros días, antes de una cumbre de jefes de Estado prevista para el viernes, según detallaron en un comunicado las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF).

Los líderes regionales se reúnen bajo el tema "Sostener el proceso de estabilización en Somalia", un país golpeado por la violencia yihadista -principalmente del grupo Al Shabab- y la inestabilidad política.

La cumbre se celebra en un contexto complicado para la AUSSOM: aunque la Unión Europea (UE) aprobó este abril una nueva ayuda de 75 millones de euros para el componente militar de la misión -manteniéndose como el mayor contribuyente directo a los sucesivos dispositivos de la UA en Somalia-, EE.UU. notificó el pasado 1 de julio el fin de su financiación a partir del próximo 31 de diciembre.

En su comunicación a la UA, según reportaron medios internacionales, Washington también alertó que, si bien no se opondría a la renovación del mandato de la AUSSOM por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, sí que rechazaría cualquier prórroga que incluya apoyo logístico u operativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La UA ha desplegado desde marzo de 2007 tres misiones de este tipo y todas ellas han dependido en gran medida de la apoyo financiero y logístico de la ONU, la UE y otros socios, incluyendo el transporte de tropas, el apoyo aéreo, el combustible, los alimentos, el agua, los servicios médicos y el mantenimiento.

En diciembre de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el establecimiento de la AUSSOM, formada por unos 12.000 efectivos y en sustitución de la anterior Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS), pero incluyendo un plan de cuatro fases para su retirada definitiva del país en 2029.

Sin embargo, la última resolución al respecto del Consejo extendió el mandato de la misión solo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Expertos y representantes de la comunidad internacional vienen advirtiendo de que la misión debe reducir su componente militar y adquirir un carácter más político, después de años de estancamiento y falta de disposición por parte de las autoridades somalíes para hacer efectiva la transferencia de las responsabilidades de seguridad a las fuerzas del país africano.

En abril de 2025, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, ya solicitó a los Estados miembros de la organización panafricana su apoyo financiero "para evitar el colapso de esta misión".

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que colabora militarmente la AUSSOM, así como Turquía y EE.UU.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista Al Qaeda, controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.