Policía lusa investiga supuesta entrada y robo de documentos en despacho de líder de Chega

El despacho de Ventura en la Asamblea de la República fue encontrado el martes con armarios abiertos y documentos esparcidos por el suelo.

El dirigente aseguró que desaparecieron efectos personales, memorias USB y dos grupos de documentos: uno sobre una comisión parlamentaria de investigación acerca de Neves que Chega proyecta impulsar y otro con información política relacionada con el Gabinete del primer ministro, Luís Montenegro.

Por el momento no se ha identificado a ningún sospechoso ni está confirmado que el objetivo de la entrada fueran esos documentos. La puerta no habría sido forzada y Ventura reconoció que el despacho solía quedar sin cerrar con llave, una práctica que describió como habitual en esa zona del Parlamento.

Los servicios de seguridad aislaron el espacio y avisaron a la Policía Judicial, cuya Unidad Nacional Contraterrorismo realizó las primeras diligencias. Su intervención responde a sus competencias sobre delitos graves contra las instituciones y no implica que el caso haya sido considerado terrorismo.

Ventura calificó lo ocurrido como un acto de intimidación y estableció una relación entre la desaparición del material y su reciente anuncio de que Chega impulsará una comisión de investigación sobre los años de Neves al frente de la Policía Judicial, cargo que ocupó entre 2018 y 2026. Esa conexión no ha sido confirmada por los investigadores.

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Montenegro consideró "inconcebible en democracia" una eventual invasión de un despacho parlamentario y reclamó un esclarecimiento rápido, aunque reiteró su confianza "total" en Neves.

El secretario general del Partido Socialista, José Luís Carneiro, pidió también una investigación rápida y, además, solicitó una reunión con el primer ministro para abordar las controversias que afectan al titular de Administración Interna.

La líder de Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, reclamó que se determinen y corrijan las posibles deficiencias de seguridad del Parlamento.

Neves está bajo presión por varias informaciones relacionadas con su anterior gestión como director nacional de la Policía Judicial.

La principal afecta a una empresa constructora que obtuvo contratos de ese cuerpo y posteriormente realizó obras en una propiedad del ministro.

A ello se suma la investigación sobre un remolque incautado en una operación contra el tráfico de drogas que fue localizado junto a un camión de esa misma empresa. La Fiscalía ha confirmado la existencia de un expediente sobre bienes intervenidos en ese caso.

Neves afirma que está reuniendo documentación para explicar todos los asuntos "punto por punto" y se ha mostrado favorable a que sean investigados.

Se trata, por ahora, de dos investigaciones distintas: una sobre lo ocurrido en el despacho de Ventura y otra sobre el remolque y las actuaciones vinculadas al entorno de las obras de Neves.

El único nexo conocido es la afirmación del líder de Chega de que parte de los documentos desaparecidos se referían al ministro.