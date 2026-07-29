Rumanía desconecta por completo su planta nuclear por el bajo caudal del Danubio

Tras la desconexión de la unidad 1 el martes, el jueves se apagará también la unidad 2, anunció el Ministerio de Energía de Rumanía en un comunicado.

La planta de Cernavoda, de fabricación canadiense y en funcionamiento desde hace casi tres décadas, tiene una potencia instalada de dos reactores de 706 MW cada uno, con los que produce un 20 % de la energía eléctrica que consume el país, de 19 millones de habitantes.

Aun así, las autoridades rumanas aseguran que el suministro eléctrico a los hogares y empresas no se verá afectado y que las necesidades estarán "totalmente cubiertas" mediante importaciones de energía eléctrica, informó el portal news.ro.

El operador estatal de la planta, Nuclearelectrica, señaló que la desconexión constituye una medida preventiva que no afecta a la seguridad nuclear, al personal de la instalación ni al medio ambiente.

"El cierre se produce como consecuencia de las previsiones más recientes emitidas por el Instituto Nacional de Hidrología y Gestión del Agua (INHGA)", explicó el operador.

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El Danubio registra actualmente un caudal de 1.650 metros cúbicos por segundo, que bajará a unos estimados 1.600 metros cúbicos a principios de agosto, según las previsiones del INHGA, un tercio de la media registrada en julio.