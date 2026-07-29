Rusia emite orden de captura contra fundador de Telegram

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso anunció que emitió una orden de búsqueda internacional contra el fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, nacido en Rusia y titular de pasaportes francés y emiratí, a quien acusa de “complicidad en terrorismo”.
Lea más: Rusia aumenta presión sobre las redes sociales al ordenar captura del fundador de Telegram
“Se ha emitido una orden de búsqueda internacional (...) contra el director ejecutivo de Telegram, P. Durov”, que enfrenta acusaciones de “complicidad en terrorismo” en el marco de “una investigación penal”, indicó el FSB en un comunicado, citado por las agencias de noticias locales.