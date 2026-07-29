Senador republicano impulsará acusación por desacato a Fauci por no declarar en el Senado

"Esa votación tendrá lugar en comisión la semana que viene. Sería un desacato al Congreso", declaró Paul a los periodistas tras terminar la reunión del comité.

Fauci evitó responder a las preguntas de los senadores acogiéndose hasta en 111 ocasiones a la Quinta Enmienda de la Constitución en su comparecencia.

El que fuera responsable de sanidad durante la pandemia había sido citado a esta sesión en el Senado para responder preguntas sobre el origen de la covid-19 y la gestión de la crisis de salud.

Sin embargo, en todas sus intervenciones se limitó a repetir el mismo mensaje: "Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución".

Fauci justificó su silencio en que el senador republicano Rand Paul le había llamado a testificar para "justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, ‘tras las rejas’".

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La tensa relación entre Fauci y Paul viene de atrás y ha estado marcada por choques a lo largo de los años.

Paul ha defendido en numerosas ocasiones que Fauci debería estar en prisión y ha llevado el asunto al Departamento de Justicia, ya que considera que fue el responsable de financiar investigaciones en China que desencadenaron la pandemia.

El punto principal de discrepancia entre ambos es si el coronavirus se originó de forma natural, como sostiene Fauci, o en un laboratorio, como defiende Paul.

Durante el fin de semana, el senador republicano publicó más de mil páginas del diario de Fauci y este martes más de cien científicos publicaron una carta defendiéndolo de lo que consideran ataques de la administración del presidente Donald Trump.

Después de la comparecencia de este miércoles, se abre otro capítulo con la posible acusación de desacato.