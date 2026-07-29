Siete zonas de Inglaterra están oficialmente en sequía

Las áreas afectadas corresponden al este de Inglaterra, Londres, las afueras de la capital hacia el norte, Hampshire y la isla de Wight (sur), así como Devon & Cornualles (suroeste) y el oeste inglés.

Este mes de julio apenas ha llovido el 7 % de las precipitaciones esperadas en esta época del año.

La responsable del área de aguas de la Agencia del Medio Ambiente, Helen Wakeham, dijo hoy que "el clima caluroso y seco hace que actualmente estemos consumiendo agua a mayor velocidad de la que la naturaleza puede reponerla".

Esta semana las autoridades sanitarias británicas declararon la alerta ámbar por la cuarta ola de calor en Inglaterra, donde se espera que las temperaturas lleguen hoy a los 33 grados Celsius.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) advirtió de que el aumento de las temperaturas podría incrementar los riesgos para la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables, como niños y ancianos.

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En el Reino Unido, la alerta ámbar indica que las altas temperaturas afectan al sistema sanitario y suponen un riesgo para la salud de la población en general, no solo de los grupos vulnerables, mientras que se estima que la sanidad pública tenga sobrecarga de trabajo por el aumento de los servicios de ambulancias y los de urgencias.

El Reino Unido ha tenido ya tres olas de calor este año. La primera fue entre el 22 y el 31 de mayo, cuando las temperaturas en el sur de Inglaterra alcanzaron los 35 grados, en tanto que la segunda se registró entre el 19 el 28 de junio, con temperaturas de 37,7 grados.

La tercera ola fue mucho más prolongada ya que empezó el pasado día 4 y se prolongó hasta el 26 en algunas zonas del sur de Inglaterra, con temperaturas en torno a los 30 grados, muy por encima de las esperadas en esta época del año.