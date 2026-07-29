Sube la cifra de víctimas fatales del terremoto en Japón

Los rescatistas luchaban entre los enmarañados escombros de un centro comercial japonés en busca de posibles sobrevivientes atrapados, tras un potente terremoto que mató al menos a 13 personas.

El temblor, ocurrido el martes en horas de la tarde, en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Una explosión masiva sacudió el centro comercial unos 50 minutos después del terremoto de magnitud 7,1 del martes en la prefectura suroccidental de Kumamoto, donde dos terremotos gemelos en 2016 dejaron casi 300 muertos.

Daños generalizados

El temblor en la isla de Kyushu causó daños generalizados, arrasó viviendas, provocó incendios y dejó a decenas de personas sin electricidad ni agua.

Akio Yoshika, presidente de la empresa operadora del centro comercial Aeon, dijo que tres personas murieron en el sitio en la localidad de Kashima. Agregó que hay tres desaparecidos y una persona con paro cardiorrespiratorio.

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“La causa (de la explosión) está siendo investigada, pero posiblemente fue provocada por gas”, comentó a periodistas Keiji Ohno, ejecutivo de Aeon. También se confirmaron cinco muertos y cuatro desaparecidos en la fábrica de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, donde se desplomó una chimenea.

Otras nueve personas siguen desaparecidas en el sitio, precisaron las autoridades.

Refugios

Alrededor de 130 policías, 450 bomberos y 170 soldados participan en las tareas de rescate en el Aeon Mall, según el portavoz gubernamental Minoru Kihara.

Señaló que más de 9.000 personas se refugiaron durante la noche en 506 centros de evacuación.

El gobierno reportó también siete personas gravemente heridas y 29 con lesiones leves en la región afectada.