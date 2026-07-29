Trump tras su "buena" reunión con Zelenski: "Me gustaría que pusiera fin a la guerra"

Preguntado en el Despacho Oval sobre el encuentro a puerta cerrada con Zelenski, Trump evitó responder sobre un potencial plazo para que Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, firmen la paz.

"Yo me llevo bien con el presidente Putin. Me llevo bien con el presidente Zelenski. Como le dije (a Zelenski), quiero terminar la guerra, lograr que la guerra termine. 25.000 personas murieron el mes pasado. Eso es algo habitual, y no es aceptable. Así que le dije: simplemente pon fin a la guerra", indicó a reporteros.

En un mensaje en X después de la reunión, el mandatario ucraniano informó que habló con Trump sobre la autorización de Washington para que Kiev fabrique por su cuenta sistemas de misiles estadounidenses Patriot y así aumentar las defensas contra ataques rusos.

"También conversamos sobre diplomacia. Es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones", escribió Zelenski, que luego asistió en Washington al funeral del senador republicano Lindsey Graham, destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.

El ucraniano calificó de "bueno" el encuentro con su homólogo estadounidense, al que agradeció por la labor conjunta para "proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz" y ofreció condolencias por el fallecimiento de Graham.

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En un breve mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó a la reunión de "positiva y "productiva", al igual que la sostenida poco después entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, invitado también a los funerales del senador.

Trump hizo campaña con la promesa de que pondría fin a la guerra entre Kiev y Moscú en el "día uno" de su presidencia. Más de un año y medio después, sus esfuerzos permanecen estancados y sin avances concretos.