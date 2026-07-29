Ucrania ataca un almacén de Wildberries a 200 kilómetros de Moscú

"El centro logístico de la compañía en Riazán fue evacuado en correspondencia con las normas de seguridad", informó la compañía en su canal de Telegram.

El gobernador local, Pável Malkov, informó en sus redes sociales que la región fue atacada durante la noche por drones ucranianos.

A consecuencia del ataque seis personas resultaron heridas y se produjo un incendio en "una zona industrial", señaló, sin ofrecer detalles.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ publicó fotos del centro logístico, en las que se ve la instalación con una brecha en la pared y una densa columna de humo negro elevándose.

A su vez, el canal independiente ruso Astra señaló que también fue atacada la refinería de Riazán, perteneciente a Rosneft, donde también se desató un incendio.

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Esta refinería, una de las más grandes de Rusia, ha sido atacada ya en varias ocasiones y a mediados de mayo interrumpió sus labores.

Además, en la sureña región de Rostov falleció una mujer debido al impacto de fragmentos de un dron derribado contra un edificio de viviendas ubicado en la ciudad de Taganrog, según informó el gobernador local, Yuri Slúsar.

Añadió que otras dos personas resultaron heridas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, entre las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del martes y las 08:00 (05:00 GMT) del miércoles las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 259 drones ucranianos" sobre once regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.