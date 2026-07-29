Un atentado contra la Policía en el noreste de Colombia deja a dos uniformados heridos

El comandante Bernal, quien resultó ileso, relató que la patrulla fue emboscada por un grupo armado ilegal mientras cruzaba el sector La Culebra entre los municipios El Zulia y Sardinata, cuando fueron atacados con metralletas y fusiles.
Como resultado de este hecho, dos policías recibieron heridas leves y ya fueron trasladados al hospital de Cúcuta, capital de Norte de Santander, donde reciben atención médica.
"Sostuvimos un enfrentamiento de aproximadamente 10 minutos logrando asegurar el sector y facilitar la evacuación de los dos policías que resultados lesionados", indicó el coronel Bernal.
La investigación para identificar a los responsables aún continúa, pero el coronel Bernal aseguró que podría tratarse de un grupo vinculado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pues opera en la zona.
"La Policía nacional rechaza de manera categórica estos hechos terroristas que atentan contra la vida de los uniformados y la seguridad de la población", aseguró el coronel Bernal.
El Catatumbo vive desde comienzos de 2025 una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas debido a la confrontación armada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC, enfrentamientos que han dejado centenares de muertos y miles de desplazados.