Un tercer bombero muere en los incendios forestales que no dan tregua en Grecia

"Durante una operación de extinción en Gitión, un bombero fue encontrado inconsciente fuera del perímetro del incendio", señaló el Cuerpo de Bomberos en un comunicado.

Detalló que, "tras ser recogido por una ambulancia, fue trasladado al Hospital General de Esparta, donde se confirmó su fallecimiento".

Según el diario griego Efsyn, la víctima es el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Gitión, de 30 años.

El bombero se sintió indispuesto durante las tareas de extinción, se desplomó y falleció, pese a los intentos de reanimación de los servicios de emergencia.

Debido a que no sufría quemaduras evidentes su muerte se atribuye a causas patológicas, según la misma fuente.

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Este fallecimiento se suma al de otros dos bomberos, de 25 y 58 años, que perdieron la vida en el gran incendio forestal que se declaró este miércoles en la isla de Creta, después de que quedaran atrapados en medio de las llamas con su camioneta.

En un vídeo publicado por el portal de noticias local Ekriti, se puede ver el vehículo parcialmente quemado en medio de una zona totalmente calcinada.

El incendio ya ha obligado a evacuar siete localidades de una población total permanente de 1.600 personas, la última de las cuales fue el pueblo costero de Ayia Galini, en la costa meridional de la isla.

Unos 2.000 turistas que se encontraban en esa última localidad costera están siendo evacuados junto a la población local, declaró a la agencia de noticias AMNA Mijalis Christoforakis, miembro de la Asociación de Hoteleros de la región de Rétino (Creta).

Una treintena de personas que se encontraban atrapadas en el pueblo de Ayios Pavlos fueron rescatadas con lanchas de la Guardia Costera, mientras que en la localidad de Saktouria varias viviendas fueron alcanzadas por las llamas.

Unos 190 bomberos con 40 camiones operan en la zona, mientras que los ocho helicópteros y aviones cisterna que trabajaban durante el día ya no pueden volar debido a la falta de luz.

Además, dos bomberos resultaron heridos durante las tareas de extinción de otro incendio en Creta oriental y han sido hospitalizados, sin que su vida corra peligro.

Por otra parte, la situación en la isla griega de Lesbos, en el Egeo oriental, mejoró levemente durante la tarde del miércoles ya que los bomberos lograron controlar dos de los tres frentes de fuego que ardían cerca de la localidad costera de Plomari.