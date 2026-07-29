Un tribunal inglés condena a joven noruego por un complot vinculado con Irán

El tribunal penal de Old Bailey dictaminó hoy la culpabilidad de Johannes Natland, de 19 años, tras ser arrestado el año pasado por estar en posesión de dos armas de fuego y munición, y será sentenciado en octubre.

Natland aceptó por encago disparar contra un objetivo no revelado a cambio de 25.000 euros en marzo del año pasado, pero dos días después de llegar al Reino Unido en un vuelo procedente de su ciudad natal -Stavanger-, la policía antiterrorista británica irrumpió en un hotel de Huddersfield, norte de Inglaterra, donde lo arrestó.

El muchacho admitió a la corte la posesión de armas y munición, pero alegó que tenía intención de dispararse en el pie para librarse del "apuro" en el que se encontraba, en referencia al complot.

Sin embargo, el jurado escuchó testimonios que indicaban que había mentido reiteradamente tras su detención e incluso había intentado convencer a su novia, mediante llamadas telefónicas desde la prisión, para que no testificara.

La persona que reclutó a Natland, según fuentes judiciales, es un joven de 17 años conocido como 'Generalen', condenado en Noruega el año pasado por intentar "contribuir a un asesinato".

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'Generalen' trabajaba para la banda sueca proscrita Foxtrot, respaldada por el régimen iraní y conocida por utilizar a menores -incluso de 13 años- para el tráfico de drogas y la comisión de delitos violentos.

Según las mismas fuentes, Natland se dirigía al Reino Unido cuando se enteró, a través de un chat de grupo, que 'Generalen' había sido detenido por conspirar para cometer un asesinato, pero aún así decidió continuar con el plan.