Una alta funcionaria colombiana denuncia a Petro por presunta injuria y otros delitos

"Alcé mi voz y lo que encontré fue violencia de género política, violencia institucional, acoso laboral y espero que las autoridades actúen. Si la justicia colombiana no actúa en mi caso, nos iremos a instancias internacionales", expresó Rodríguez a periodistas tras presentar la denuncia contra el mandatario.

Un día antes, el martes, el presidente Petro, por su parte, había anunciado que denunciaría penalmente a Rodríguez, a la que acusó de un ataque "calumnioso", así como de haber colaborado "con sectores venidos del paramilitarismo".

"He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira", expresó el presidente en un mensaje en X, en el que agregó: "el ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal".

También el martes, Rodríguez, que es gerente del Fondo de Adaptación, entidad que ejecuta proyectos de gestión de riesgo de desastres, había denunciado públicamente que su relación con Petro se deterioró cuando se opuso el año pasado a que Juliana Guerrero, una joven de 23 años muy cercana al presidente y sin título universitario, fuese nombrada viceministra de Juventud.

Ese nombramiento se frustró luego de que se conociera que Guerrero había presentado un título universitario falso, pero aún así siguió en el Gobierno manejando distintos asuntos con el aval de Petro, que la ha defendido hasta último momento.

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Rodríguez, que en numerosas ocasiones ha manifestado que su vida corre peligro por sus denuncias, también reveló que tuvo una acalorada reunión con el presidente, en la que, según ella, Petro la insultó y cuestionó su integridad.

El abogado de Rodríguez, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, explicó que están pidiendo investigar las presuntas presiones ejercidas en los últimos días por el mandatario para mover recursos del Fondo de Adaptación, a pocos días de dejar el cargo, para supuestamente enfrentar el fenómeno de El Niño.

Igualmente acusó al mandatario de "supuestas injerencias en decisiones administrativas relacionadas con nombramientos en el Gobierno Nacional" y de "presuntos favorecimientos indebidos", en referencia a Guerrero y otras personas cercanas al mandatario.

La denuncia fue presentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes porque al gozar el presidente de un fuero especial, esa instancia es la única que puede investigarlo y, si encuentra motivos, dejar el caso en manos del Senado.

Rodríguez también presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas amenazas de muerte, intimidaciones y presiones y solicitó a las autoridades adoptar las medidas de protección necesarias para "salvaguardar su vida, su integridad personal y la de su núcleo familiar", según Ruiz.

"Las denuncias conocidas por el país no pueden quedar en el escenario mediático. Cuando existen hechos de esta gravedad corresponde a las instituciones actuar con independencia, celeridad y rigor jurídico", expresó el exministro Ruiz.